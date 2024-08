Abraham al Milan, Saelemaekers (e soldi) alla Roma: si entra nel vivo

Tammy Abraham è sempre stato un obiettivo del Milan, con l’avallo di Fonseca. E per il Milan ha detto no ad altri club, anche in Inghilterra, che lo hanno cercato. Dopo le indiscrezioni di ieri, la trattativa adesso può entrare nel vivo. La Roma accetta Saelemaekers, che inizialmente il club rossonero aveva pensato di trattenere, ovviamente serve un conguaglio a favore deI giallorossi. Evidente la bocciatura di Jovic che era stato confermato e che adesso non viene ritenuto indispensabile. Anzi. Non a caso il Milan intende accelerare per Abraham.

Foto: Abraham Instagram Roma