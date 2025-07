Aboukhlal saluta il Tolosa: “Qui sono cresciuto come giocatore e come persona”

30/07/2025 | 17:17:51

Zakaria Aboukhlal saluta il Tolosa dopo l’ufficialità del suo passaggio al Torino. Il club francese ha diffuso sui social un videomessaggio dove si vede il giocatore: “Qui al Tolosa per me dopo tre anni è finita. Ho vissuto un bel periodo, trascorrendo bei momenti e momenti meno belli. Ho vinto una coppa, ho avuto un brutto infortunio e ho costruito belle amicizie, quasi una famiglia. Voglio ringraziare tutti i giocatori, lo staff. Sono cresciuto come persona e come giocatore. Ho sentito molta vicinanza da parte di tutti, soprattutto dopo il mio infortunio. Quindi grazie, continuerò a seguirvi e vi auguro buona fortuna per la nuova stagione. Grazie”.

Foto: insta Torino