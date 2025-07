Aboukhlal neanche in panchina in Lipsia-Tolosa: chi è l’esterno vicino al Torino

26/07/2025 | 17:30:59

Aboukhlal e il Torino si avvicinano sempre di più. Il club granata fa sul serio come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore per l’ala marocchina. Un ulteriore segnale è arrivato direttamente dall’amichevole tra Lipsia e Tolosa finita 7-0 per i tedeschi e che ha visto il giocatore fuori dai convocati, visto che non era presente neanche in panchina. Il classe 2000 è un’ala destra di nazionalità marocchina, nato nel 2000, ambidestro. Nella passata stagione ha messo a segno 7 gol e 4 assist in 26 partite in Ligue 1 con la maglia del Tolosa. Il ragazzo è cresciuto in Olanda nelle giovanili del Willem II, per poi trasferirsi al PSV di Eindhoven (squadra con cui esordisce in Eredivisie nella stagione 2018/2019). Poi arriva il trasferimento all’AZ di Alkmaar dopo aver segnato 9 gol in 24 presenze con le giovanili del PSV. Grazie a questa nuova occasione, Aboukhlal arriva a giocare con continuità in prima squadra. In tre stagioni gioca 90 partite tra tutte le competizioni, debuttando anche in Europa League e in Champions League, oltre a mettere a segno 12 gol. Si accendono così i riflettori di mercato, il Tolosa lo acquista nell’estate del 2022 e l’esterno diventa una colonna dei francesi, andando in doppia cifra alla prima stagione e contribuendo alla vittoria della coppa di Francia, con cinque reti in altrettante partite. La stagione successiva viene frenato da un infortunio al crociato e gioca solo 13 partite, mettendo a segno tre reti. Nell’ultima stagione è invece tornato ai suoi livelli, raccogliendo 26 presenze, 7 gol e 4 assist. Adesso nel suo futuro ci potrebbe essere il Torino.

FOTO: Sito Tolosa