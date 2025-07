Aboukhlal: “Il Toro è una grande squadra, un club con una grande storia e penso che sia la scelta giusta per me venire qui”

28/07/2025 | 20:32:23

Il Torino è pronto a firmare un nuovo calciatore. Si tratta di Zakaria Aboukhlal, come avevamo anticipato.

Il giocatore ha concluso le visite mediche ed è stato intercettato dai media presenti: “Sono pronto a cominciare: il Toro è una grande squadra, un club con una grande storia e penso che sia la scelta giusta per me venire qui.”. E’ stato prelevato a titolo definitivo dal Tolosa in un’operazione da circa 10 milioni di euro, comprensivi di bonus.

Foto: sito Torino