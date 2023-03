Abodi: “Trasferta vietata per i tifosi del Feyenoord? Mi fido di Piantedosi”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di vietare la trasferta di Europa League a Roma ai tifosi olandesi del Feyenoord. La partita è in programma giovedì 20 aprile e preoccupa anche il primo cittadino Roberto Gualtieri. Le parole del ministro Abodi riportate da Ansa: “Ho piena fiducia nei confronti del Ministro dell’Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell’esperienza e di quello che sta succedendo un po’ in tutta Europa”.

Foto: Twitter Abodi