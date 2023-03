Abodi sullo striscione antisemita: “Tifoso daspato. Proviamo a dare un valore al rispetto”

La foto aveva fatto il giro dei social, destando l’indignazione da parte di tanti tifosi laziali che lamentavano “una giustizia a due marce”. Questa sera è arrivata la risposta del Ministro per lo sport e giovani, Andrea Abodi: “Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi…”.

Foto: Twitter Abodi