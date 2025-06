Abodi sulla Nazionale: “Ieri sconfitta pesante, ma nulla è compromesso per i Mondiali”

07/06/2025 | 22:10:52

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Sky TG 24 ha parlato della Nazionale, surclassata ieri dalla Norvegia.

Queste le sue parole: “Ieri i norvegesi ci hanno dato una lezione, è sembrato di ripiombare improvvisamente nel clima degli Europei dello scorso anno”, ha dichiarato il ministro, facendo riferimento al senso di delusione che ha accompagnato le recenti esperienze della Nazionale azzurra nelle grandi competizioni. Nonostante l’amarezza per l’esordio negativo, Abodi ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e responsabilità: “Nulla è perduto. In ogni caso abbiamo cinque mesi per dimostrare ancora una volta di aver imparato qualcosa da questa lezione”. Un chiaro richiamo alla necessità di analizzare gli errori con lucidità e costruire una reazione solida in vista dei prossimi impegni. Il ministro ha poi sottolineato il ruolo del tifo e l’importanza del sostegno, ma anche della risposta sul campo: “Adesso siamo nella fase delle emozioni e delle reazioni forti, soprattutto da parte dei tifosi. Ora ci aspettiamo reazioni forti da parte della squadra”.

Foto: Wikipedia