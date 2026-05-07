Abodi: “Spero che le riforme vengano fatte davvero, sono necessarie per il calcio italiano”

07/05/2026 | 16:30:04

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a Senigallia nell’ambito di un incontro pubblico: “A me interessa che le riforme vengano fatte davvero, perché sono necessarie al rilancio del sistema calcistico italiano. In questo contesto non importa la percentuale di consenso con cui si viene eletti. Io ho a cuore il miglioramento del sistema e, per ottenerlo, in alcuni momenti c’è bisogno di quella discontinuità che oggi non vedo. Si applicheranno le norme federali ma verranno inviati anche suggerimenti per rendere gli indicatori economici più efficaci”.

Foto: Twitter Abodi