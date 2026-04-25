Abodi: “Rocchi? Grave come è stata gestita la cosa”

25/04/2026 | 19:05:57

Il ministro dello sport Andrea Abodi si è espresso così sul caso Rocchi: “Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze. C’è un solo modo per tutelare il sistema sportivo: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza di norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Lasciando all’autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell’operato del designatore della Can Rocchi, l’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico”.

Foto: Twitter Abodi