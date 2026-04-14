Abodi risponde a Gravina: “Quando qualcosa non funziona è colpa della politica. Nessuno si prende le proprie responsabilità”

14/04/2026 | 11:15:10

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato a margine di un convegno alla Luiss a Roma.

Queste le sue parole: “L’esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere neanche un senso. La sconfitta deve essere un motore per risolvere i problemi. Questo percorso, così come quello delle elezioni, è uno strumento per raggiungere gli obiettivi, ovvero una riforma che consenta di recuperare competitività. A me qualsiasi strumento va bene basta che si confermi l’obiettivo. Le parole di Abete sul metodo per la candidatura di Malagò? Ho detto le stesse cose in modo diverso”.

Spazio, infine, alle accuse di Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc che ha fatto riferimento ai pochi aiuti dalla politica: “Ho imparato che la politica è sempre un riferimento in certi casi, quando qualcosa non funziona è sempre colpa della politica. Io non me la sono mai presa con nessun altro. Quando si vuole prendere una soluzione per il bene comune bisogna sedersi attorno a un tavolo con tutte le componenti e prendere quelle decisioni che non sono state prese in questi anni, nonostante l’ampio consenso. Peraltro non mi sembra che ci si debba inventare nulla, sul tavolo ci sono tutte le soluzioni possibili, bisogna solo valutarne insieme le compatibilità”.

Foto: X personale