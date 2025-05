Abodi: “Rinvio playout di Serie B? Decisione saggia ed equilibrata”

19/05/2025 | 16:00:19

“Ritengo che la decisione, presa dal presidente Bedin, sia saggia ed equilibrata. Sarebbe stato meglio evitare o quantomeno anticipare. Mi confronterò con la Lega, ma mi pare di capire che sia stata una decisione cautelativa nella misura in cui, per quanto sia soltanto l’apertura di un procedimento, si tratta di un accertamento effettuato da Covisoc e dallAgenzia delle Entrate, che ha prodotto una rilevanza oggettiva e che sembra possa determinare una penalizzazione. Sarebbe stato paradossale giocare i playout e poi eventualmente doverla ripetere o modificare in maniera traumatica l’assetto del campionato”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della Giornata Internazionale Onu dedicata al Fair Play in Senato, parla delle decisione di congelare il playout di Serie B per presunte irregolarità nei pagamenti da parte del Brescia. “Voglio confrontarmi con la federazione per un avere un orientamento. E’ chiaro che tutti vorremmo che i vari livelli di controllo tenessero conto dell’agenda calcistica, ma è questo che determina la specificità della giustizia sportiva che deve tenere conto, oltre che di tutti i principi che si riconducono alla giustizia, anche degli interessi di intere categorie come la Lega di B ma anche la Lega Pro“, si legge sull’ANSA.

Foto: Wikipedia