Abodi: “Richiesta formalmente la verifica dei regolamenti del CONI e ANAC”

05/06/2026 | 15:28:54

Il ministro dello Sport e i Giovani Abodi ha risposto all’interrogazione parlamentare, chiedendo formalmente al CONI e ANAC di verificare l’applicazione delle norme sul pantouflage, ovvero il passaggio di dipendenti pubblici o alti funzionari dello Stato al settore privato, in relazioni alle cariche apicali del sistema sportivo. Il tutto ha lo scopo di evitare che la candidatura di Malagò alla FIGC, presidente del CONI fino all’anno scorso, possa ricadere nella casistica di pantouflage, che richiede tre anni di distanza tra gli impieghi.

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