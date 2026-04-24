Abodi: “Ranieri patrimonio del calcio italiano. Mi dispiace, ma non entro nel merito delle decisioni della Roma”

24/04/2026 | 16:33:52

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, ha parlato a margine di un evento, rispondendo a una domanda alla Gazzetta dello Sport sulla fine del rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma.

Queste le sue parole: “La società decide ciò che vuole, mi dispiace per la circostanza: evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Rispettosamente mi limito a dire che Ranieri è un patrimonio del calcio italiano”.

Foto: X personale