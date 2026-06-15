Abodi: “Nuovo stadio Roma? L’ordinanza del Commissario straordinario può accelerare l’iter”

15/06/2026 | 21:40:33

“La prima ordinanza firmata dal Commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, nominato dal Governo e pienamente operativo sul portafoglio dei dossier delle città candidate a Euro 2032, rappresenta un passaggio decisivo per semplificare e accelerare l’iter relativo alla realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata, opera dichiarata di interesse strategico nazionale e inserita tra gli interventi funzionali all’organizzazione della competizione”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Abodi, su X in merito alla prima ordinanza del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 che riguarda il nuovo impianto del club giallorosso. “Procedure più snelle, tempi certi e pieno coordinamento tra le amministrazioni – Comune e Regione – consentiranno di ridurre a 90 giorni il percorso autorizzativo, garantendo al tempo stesso il rispetto delle valutazioni ambientali, della trasparenza e della legalità”, prosegue Abodi. “Un modello di semplificazione amministrativa al servizio di impianti moderni, accessibili, sostenibili e capaci di lasciare un’eredità duratura per lo sport, i territori e i cittadini, che il commissario Sessa, sotto il coordinamento del Governo, metterà a disposizione delle amministrazioni e dei promotori delle opere finalizzate a Euro 2032 che contribuiranno a cambiare il volto degli stadi italiani”, conclude. Lo riferisce l’Ansa.

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