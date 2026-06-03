Abodi: “Nuovo ct dell’Italia? Saremo tutti con lui, è fondamentale che ci si ritrovi intorno alla maglia azzurra”

03/06/2026 | 20:12:21

Il ministro per lo sport Abodi ha parlato durante la consegna di un premio: “Nuovo ct? Sul tema non mi esprimo. C’è chi lo farà e lo farà con consapevolezza. Chiunque sarà scelto, saremo tutti col prossimo ct. E’ fondamentale che ci si ritrovi intorno alla maglia azzurra, le casacche di parte hanno il loro tempo ma è importante vestire la maglia di tutti che è quella azzurra”.

Foto: Twitter Abodi