Abodi: “Nuovo CT della Nazionale? Non dobbiamo soffermarci solo sul nome”

19/05/2026 | 13:30:23

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, a margine di un evento, si sofferma a parlare del prossimo ct della nazionale azzurra a margine dell’evento: “La priorità è il modello del club Italia perché è partendo dal modello che poi si può trovare il giusto interprete. Se si parte dall’interprete, senza avere idee, ci si affida solo alla persona, che invece deve far parte di un’organizzazione e deve essere il rappresentante di una visione, il soggetto che deve mettere in pratica un coordinamento tra le nazionali, partendo dalle giovanili, sul presupposto che ci sia una scuola che consenta agli allenatori di avere un filo logico. Io non credo al pensiero unico ma un po’ di coordinamento e di razionalizzazione, per evitare che ognuno vada per conto suo, sono opportuni. E alla fine della definizione di un modello, avendo una visione, sarà più semplice trovare l’interprete adeguato per questo tipo di impostazione”.

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