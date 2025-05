Abodi: “No ai rapporti tra club e curve, chi sbaglia paga”

10/05/2025 | 16:22:21

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato dei rapporti tra ultras e giocatori nel corso di un intervento a Catanzaro: “Noi pensiamo che non solo gli stadi ma tutti i luoghi dello sport debbano essere luoghi che rappresentino comunque la società decorosamente. Non considero tifosi quelli che decidono di non rispettare le leggi e anche le norme sportive”. Sempre sul tema: “Club e tesserati non devono avere rapporti né propri, né impropri con soggetti che appartengono ad una categoria che è molto chiara e definita che è quella dei delinquenti. Dopodiché chi sbaglia paga, anche tra i tesserati”.

FOTO: X Abodi