Abodi sul caso plusvalenze: “Ci spieghino cosa è successo e perchè i giudici hanno preso determinate decisioni”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport vuole spiegazioni riguardo il caso plusvalenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ministro ha affermato: “Dovrò proporre un intervento per il miglioramento della trasparenza e l’efficienza della giustizia sportiva. Potrebbe però non bastare. C’è una responsabilità politica, bisogna cambiare le regole. Intanto, che ci spieghino cos’è successo e perché i giudici hanno preso determinate decisioni”.

Foto: Twitter Abodi