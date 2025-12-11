Abodi: “Milan-Como verso il no a Perth? C’erano dubbi già prima. Alla fine va bene così”

11/12/2025 | 17:59:57

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma in merito alla sfida tra Milan e Como: “Si va verso il no a Perth? C’erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così”.

Foto: twitter Abodi