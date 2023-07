Abodi: “La vittoria dell’Europeo Under 19 ci rende molto orgogliosi”

Il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili, Andrea Abodi, sui propri canali ufficiali si è complimentato con la Nazionale Under 19 per la vittoria degli Europei di categoria.

Queste le sue parole: “Felicità Azzurra! Insieme ad altre vittorie in discipline olimpiche e paralimpiche di immenso valore che ci rendono orgogliosi. Complimenti”.

Foto: Wikipedia