Abodi: “L’1% delle risorse ai dilettanti? Il settore aveva bisogno di un’attenzione particolare. Stiamo rispettando gli impegni”

26/11/2026 | 18:12:59

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato a margine degli Stati generali della Ripartenza a Bologna. Queste le sue parole:

“L’1% delle risorse destinate ai settori giovanili e dilettantistici del calcio? Siamo in linea di continuità e non di ripartenza, stiamo semplicemente rispettando gli impegni. Il mondo dilettantistico aveva bisogno di un’attenzione particolare dal punto di vista anche della contribuzione. Mi fa piacere che questo aiuti le componenti ad affrontare le sfide future, sapendo che sul Governo si può sempre contare nella misura in cui il confronto con il Governo è civile e rispettoso dei ruoli”.

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