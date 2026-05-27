Abodi: “Ineleggibilità Malagò? Chiederò agli organi competenti di rispondere”

27/05/2026 | 15:27:13

Intervistato da Adnkronos, il ministro dello sport Abodi si è espresso sul tema dell’ineleggibilità di Malagò: “E’ un tema tecnico-giuridico. Io credo che ci dovrà essere qualcuno che dovrà dare una risposta formale. Io risponderò all’interrogazione scritta che mi è stata presentata nell’arco della settimana. In un paio di giorni darò la mia risposta e chiederò che si esprimano gli organi che hanno titolo per questa tematica”.

Foto: Twitter Abodi