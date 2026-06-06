Abodi: “In Serie A si deve trovare il coraggio di far giocare giovani italiani”

06/06/2026 | 22:36:08

Il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in visita al ‘World Grand Prix Taekwondo’ di Roma, ha parlato di diversi temi, inerenti il calcio italiano.

Le sue parole: “Mi auguro che, dopo la terza mancata partecipazione consecutiva, non ci sia più spazio per equivoci e incapacità di andare oltre. L’Anac risponderà nelle forme e nei tempi che riterrà opportuni. Con il Collegio di garanzia presso il Coni abbiamo predisposto una comunicazione, che risponde a un’esigenza emersa dal Parlamento, dal Senato e dal senatore Marti. Doveroso, da parte mia, interpellare per avere risposte, auspicabilmente prima delle elezioni, per consentire di esprimere un presidente che non abbia problemi di legittimità”.

Giovanni Malagò ovviamente duellerà con Giancarlo Abete, che gode di ampio sostegno della Lega Nazionale Dilettanti: “Ci sono due candidati, si andrà avanti nel rispetto reciproco. Mi auguro che il consiglio federale, con il nuovo presidente, si ponga nelle condizioni di affrontare queste macrotematiche e che l’assemblea federale poi ratifichi. Se anche ci fosse stata avremmo dovuto digerirla. Noi che abbiamo vissuto il Mondiale possiamo capire cosa stiamo togliendo ai nostri giovani. E penso che questo possa essere un elemento di definitiva riflessione. Il talento c’è, come dimostrano i risultati delle nostre Under, dobbiamo solo far emergere il valore. L’auspicio è che ci sia impegno di tutto il sistema comprendendo che, al di là delle norme, bisogna far giocare i nostri giovani”.

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