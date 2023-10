Abodi: “I calciatori che hanno scommesso hanno fatto alto tradimento”

Parole forti del Ministro dello Sport Andrea Abodi a Radio 1 sul caso di scommesse:

“Quello che hanno fatto i calciatori è alto tradimento. Hanno tradito sentimenti, passione, fiducia e il ruolo di di riferimento soprattutto per i ragazzi e per i più giovani. È fondamentale che le istituzioni del calcio facciano la loro parte e siano responsabili di progetti di formazione contro le scommesse illecite per i tesserati. La Lega B, con l’Integrity tour che ho fortemente voluto, vede dal 2018 i club coinvolti insieme all’Aic e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza”.

Foto: Twitter Abodi