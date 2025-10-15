Abodi: “Entro fine anno passi in avanti sulla riforma della giustizia sportiva”

15/10/2025 | 20:31:11

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani ha parlato a margine di un incontro di Commissione e Cultura alla Camera.

Queste le sue parole: “Il presidente del CONI si è dato, tra gli obiettivi primari, quello di affrontare il tema della riforma della giustizia sportiva. Poi che abbia anche chiesto a me di poter dare un contributo attraverso dei nomi indicati ritengo sia ulteriormente interessante, in una fase che è interlocutoria. Può consentire, nei rispettivi ambiti di autonomia e competenza, di agire con maggiore consapevolezza. Sono convinto che, in questa prima fase rivolta ad una autoriforma, non ci fosse nulla di controproducente nella rappresentanza di presidenti federali”.

Foto: X Abodi