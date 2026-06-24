Abodi: “Domani incontro con Malagò. Bisogna rafforzare il calcio italiano, non quello degli stranieri”

24/06/2026 | 16:10:17

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato a Sky Sport, anticipando qualche tema che tratterà domani nell’incontro con Malagò, neo eletto presidente della FIGC.

Le sue parole: “È l’auspicio di tutti noi, è il senso di una collaborazione fra le istituzione per un interesse comune. Abbiamo tutti una maglia, che è quella della nazionale, adesso vediamo di utilizzare bene, nel rispetto dei proprio ruoli, questi primi mesi che normalmente sono i mesi della luna di miele. Sono pronto ad ascoltare quello che è il programma operativo, mi aspetto qualcosa dal calcio. Vedremo cosa si potrà fare insieme”.

È in programma un incontro con Malagò? “C’è un incontro domani in programma con il presidente Malagò, parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti”.

Il nuovo CT? “Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque CT andrà bene, perché sarà il CT della nazionale azzurra”.

Come si riparte questa volta? “Credo che il nome del ct e anche del direttore tecnico siano i nomi importanti ma bisogna avere un disegno tecnico sportivo. Bisogna avere un’organizzazione che mi auguro possa essere determinata da un assetto nuovo del Club Italia col settore tecnico, Coverciano, il settore giovanile scolastico. Credo che si debba partire da qua. Noi ci riferiamo alla federazione in quanto è garante di un’intero sistema. Il dialogo con la Serie A è indispensabile, mi sembra ci siano le condizioni, questo presidente è stato designato dalla Serie A. Mi auguro che sia stato designato per rafforzare il calcio italiano e non il calcio dei calciatori stranieri”.

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