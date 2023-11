Abodi: “Dobbiamo scegliere 2 città per Euro 2032”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha preso la parola dal palco del RCS Sport Industry Talk, evento in corso a Milano, affrontando temi cruciali tra cui le sfide legate alle infrastrutture necessarie per ospitare gli Europei di calcio del 2032. Le sue parole:

“Quello che manca è la capacità di trasformare le necessità in progetti che si realizzano. Milano-Cortina ha avuto un passo lento, più amatoriale che olimpico e paralimpico. Per gli europei noto con piacere che stanno decollando i progetti di Firenze, Bologna, Cagliari e Parma: sta andando avanti quello di Bergamo, si svilupperà il progetto a Verona. Il governo farà la sua parte, non tanto a livello economico dato che si parla di gestioni private, ma di velocità nei progetti”.

La sua partecipazione all’RCS Sport Industry Talk ha offerto una finestra preziosa sulle strategie e le considerazioni del governo riguardo all’organizzazione di eventi sportivi di portata internazionale, delineando un quadro ambizioso ma concreto per il futuro degli Europei di calcio del 2032.

Foto: Wikipedia