Abodi: “Derby? Bene l’accordo, ma non si doveva arrivare fino a questo punto”

16/05/2026 | 12:53:55

A margine di “Sport in famiglia” il ministro dello sport Abodi ha parlato così: “Bene che si sia trovato un accordo, ma nella misura in cui non saremmo dovuti mai arrivare a questo punto. Queste cose sono facilmente prevedibili, ancora una volta dobbiamo dire, come in altre circostanze, che speriamo si sia fatto tesoro di questa pagina non propriamente luminosa. Gli appuntamenti che si incrociano sono comunque un elemento di preoccupazione. E in più c’è il tema del rispetto alla città, ai cittadini, a coloro che vanno a vedere lo spettacolo e anche a quelli che decidono di non andare a vederlo. Ormai è successo, ritengo che questo accordo sarebbe stato opportuno farlo prima, evitando di andare davanti al Tar a farsi dire di mettersi d’accordo. Era una cosa che sarebbe dovuta succedere con la ragionevolezza che non sempre ha il sopravvento”.

Foto: Twitter Abodi