Abodi: “Conte grande allenatore, saranno lui e De Laurentiis a decidere”

08/04/2026 | 16:10:52

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato a margine di un evento del possibile ritorno di Conte in Nazionale: “Antonio è un grande allenatore. Sta facendo uno straordinario lavoro, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo. È un grande allenatore. Malagò? Con lui ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. È il presidente della Fondazione Milano Cortina. Le scelte della Figc dipendono dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio. Con Simonelli il rapporto è costante, ma parliamo di programmi, non solo di persone da indicare. Poi sarà il Coni stesso a valutare se ci sono i presupposti per un commissariamento. C’è una data per le elezioni, io ho i miei convincimenti. Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto con il 98% del consenso”.

Foto: Twitter Abodi