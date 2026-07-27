Abodi: “Caso Pirlo? Adesso c’è da recuperare una brutta figura”

27/07/2026 | 12:22:56

Non sarà Pirlo il nuovo ct dell’Italia, sul tema si è espresso il Ministro dello sport, Andrea Abodi, che richiama all’ordine e al recupero della brutta figura: “La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c’è da recuperare una brutta figura” le parole a margine di un evento.

Foto: Twitter Abodi