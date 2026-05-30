Abodi: “Bisogna capire se uno straordinario mister vuole diventare selezionatore”

30/05/2026 | 14:00:20

A Sky tg24 il Ministro dello Sport e i Giovani Abodi ha parlato della possibilità di vedere Pep Guardiola come CT dell’Italia: ”Bisogna capire se lui vuole permettersi l’Italia, peraltro c’è tanta Italia nel suo percorso di vita e anche nei suoi sentimenti. Fa parte delle opzioni possibili non è certamente un sogno impossibile. È un allenatore molto importante, selezionatore ed allenatore sono due mestieri diversi, bisogna anche capire se uno straordinario mister può essere o vuole diventare anche uno straordinario selezionatore. È una sfida che prima o poi queste figure vita vogliono affrontare. Non credo sia un problema di denaro”.

Foto: X Manchester City