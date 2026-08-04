Abodi: “Baresi ha giocato a testa alta in campo e nella vita”

04/08/2026 | 11:37:30

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato ai funerali di Franco Baresi.

Queste le sue parole a Mediaset: “Aveva la capacità di dimostrare che si può essere campioni ed espressione del talento mantenendo la normalità che a volte si perde nel calcio. Era il capitano non solo del Milan ma del calcio italiano, a prescindere dalle maglie. Ha sempre giocato a testa alta, aveva un rapporto familiare col pallone, e ha giocato a testa alta anche nella vita con generosità e responsabilità sociale”.

Foto: X Abodi