Abodi: “Arbitri come pubblici ufficiali. Commissario per gli stadi? Ci prendiamo qualche altro giorno”

20/06/2025 | 21:40:20

A seguito del nuovo decreto-legge diramato dal Consiglio dei Ministri in materia di Sport arrivano le parole del Ministro Andrea Abodi. Iniziando dalla novità legata all’equiparazione degli arbitri ai pubblici ufficiali: “Si tratta della norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolarità della competizione – si legge su La Gazzetta dello Sport -. Saranno omologate, per punibilità e pene di chi li aggredisce, agli agente di pubblica sicurezza”.

Sulla mancata nomina del commissario per gli stadi: “Abbiamo ritenuto opportuno prendere qualche altro giorno di approfondimento e daremo novità su questo durante la riconversione del decreto. Il CdM, su proposta di Mantovano, ha aderito all’iniziativa e ha dato pieno sostegno all’attività degli ultimi mesi – ha spiegato Abodi nel corso della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi -. Sboarina come commissario agli stadi? È un esperto qualificato che sta lavorando con me ma non rientra nella rosa dei nomi dalla quale sceglieremo il commissario stadi”.

Foto: Wikipedia