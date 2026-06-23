Abodi a Malagò: “E’ il momento di passare dalle parole ai fatti”

23/06/2026 | 23:32:35

A margine dell’evento Bando Oratori 2026, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è tornato sul tema della nuova governance della FIGC dopo l’elezione di Giovanni Malagò. Il Ministro ha invitato tutto il movimento a concentrarsi sui risultati concreti più che sui nomi.

“Più che i singoli individui, a fare la differenza saranno le azioni. Sarà cruciale osservare quali provvedimenti il sistema calcio adotterà in autonomia nei prossimi mesi”.

Abodi ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà il nuovo presidente federale per discutere delle priorità del calcio italiano. “Il contatto con il presidente rappresenta una forma di rispetto. Ci incontreremo giovedì: ascolterò le priorità, pur avendole già ben chiare”. Un confronto che potrebbe rappresentare il primo passo verso una collaborazione istituzionale su temi che da tempo attendono risposte concrete.

Il numero uno dello Sport ha sottolineato come il problema non sia più individuare le soluzioni, ma metterle in pratica. L’appello al mondo del calcio. “Ritengo sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e realizzare le riforme.” Abodi ha ribadito la disponibilità del Governo a collaborare con il sistema calcistico. “Noi abbiamo sempre garantito la massima disponibilità e la nostra linea non cambia. Sappiamo esattamente cosa va fatto, ma auspichiamo che il primo passo venga fatto dal mondo del calcio”.

Il Ministro ha infine commentato la scelta di confermare l’attuale Consiglio Federale, lasciando intendere che il giudizio arriverà esclusivamente dai risultati. “A contare saranno le azioni concrete.” Apertura di credito, ma serve un cambio di passo “Sarei ben lieto di ricredermi e vedere che questo stesso consiglio sia in grado di generare risultati nettamente differenti rispetto al passato”.

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