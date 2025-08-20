TOP NEWS
Ora è anche ufficiale: Abildgaard è un nuovo giocatore della Sampdoria

20/08/2025 | 10:10:28

La Sampdoria ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’acquisto di Oliver Abildgaard. Vi avevamo parlato dell’interesse da parte dei blucerchiati il 28 luglio in esclusiva. Di seguito, la nota del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Abildgaard (nato ad Aalborg, Danimarca, il 10 giugno 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028”.
Foto: X Sampdoria