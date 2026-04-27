Abete: “Il commisariamento della FIGC non è una soluzione. Nuova Calciopoli? Sarebbe un errore dare giudizi ora”

27/04/2026 | 15:18:47

Giancarlo Abete ha parlato a margine del consiglio federale: “Il commissariamento della FIGC non è mai una soluzione. La logica con cui propongo delle riflessioni è che si vada in linea di continuità. Una nuova Calciopoli? Siamo a una fase iniziale, sarebbe un errore dare giudizi su situazione che non conosciamo. Il vero rischio è che la personalizzazione delle candidature faccia dimenticare i problemi del calcio e le sue necessità. Quella che abbiamo è un’opportunità per fare un focus sui problemi. Se nascondiamo i problemi dietro le persone facciamo un errore per il mondo del calcio”.

foto figc.it