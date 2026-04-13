Abete: “Chiederò ai Dilettanti le stesse titolarità di cui è stato investito Malagò”

13/04/2026 | 16:25:01

Giancarlo Abete ha parlato della sua candidatura come numero uno della FIGC, a margine del Premio Bearzot: “Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter – attraverso una condivisione della candidatura – presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi”.

foto figc sito