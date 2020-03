Abel Ruiz: “Lo Sporting Braga ci porta il cibo e i beni di prima necessità a casa”

Il Coronavirus è arrivato anche in Portogallo e, così, gli stessi calciatori sono stati costretti a rinchiudersi nelle proprie case per rispettare il periodo di quarantena, come tutti gli altri cittadini. Della situazione nel paese lusitano ha parlato, ai microfoni di Cadena Ser, Abel Ruiz, attaccante dello Sporting Braga in prestito dal Barcellona: “Da sabato siamo a casa e non possiamo uscire. Il club ci porta cibo e ciò di cui abbiamo bisogno dal supermercato; ci porta anche la carta igienica, se necessario. Siamo fortunati.”

Foto: A Bola