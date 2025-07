Abel Ferreira: “Il Chelsea ha meritato, ma siamo orgogliosi della nostra prestazione”

05/07/2025 | 10:01:49

L’allenatore del Palmeiras, Abel Ferreira, ha espresso il suo disappunto dopo la sconfitta per 2-1 contro il Chelsea nei quarti di finale del Mondiale per Club, riconoscendo la superiorità dell’avversario. “Nel complesso, il Chelsea è stato migliore. Hanno giocatori migliori e un allenatore migliore”, ha dichiarato Ferreira. “Sono stati fortunati nel modo in cui hanno segnato il secondo gol, ma nel calcio queste cose possono succedere e dobbiamo accettarlo e andare avanti”. Il tecnico portoghese ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della resilienza mostrata dalla sua squadra durante il torneo. “Mai arrendersi, mai cedere. Sempre, lavoriamo per questo. Vorrei ringraziare i miei giocatori per tutti i loro sforzi. Abbiamo fatto una partita incredibile contro il Botafogo. Quando dovevamo soffrire, abbiamo sofferto insieme con un giocatore in meno. Lo meritavamo perché lavoriamo tanto” . Nonostante l’eliminazione, Ferreira ha elogiato il talento del giovane Estêvão, che ha segnato un gol spettacolare contro il Chelsea. “È un ragazzo spettacolare”, ha commentato il tecnico, riconoscendo il contributo significativo del giovane attaccante durante il torneo.

Foto: Instagram Ferreira