Abel Balbo: “L’Udinese ha qualità per arrivare in Europa. Lasagna sarà protagonista”

Abel Balbo, ex attaccante argentino, idolo a Roma, ma anche ex Udinese, ha parlato proprio dei friulani a La Gazzetta dello Sport, analizzando le difficoltà iniziali dei bianconeri, affermando come non c’è da preoccuparsi per un possibile pericolo retrocessione, anzi, secondo lui, l’Udinese è da Europa League. Queste le sue parole: “Non sarei preoccupato per i primi risultati di questo campionato. Gotti è preparato e l’anno scorso li ha fatti giocare molto bene. Pericolo retrocessione? Non pensiamo negativo, non credo proprio che l’udinese possa rischiare di retrocedere. La qualità c’è e una volta messi un po’ di punti da parte si può anche tentare di raggiungere l’Europa. Ha giocatori esperti, forti tecnicamente e sicuramente si faranno valere appena la condizione sarà migliore. Lasagna? E’ uno dei campioni di questa squadra, a breve tornerà a fare gol”.