Ufficiale: il Lipsia non riscatta Diallo. Il difensore senegalese torna al PSG

Abdou Diallo torna al Paris Saint-Germain. Su Twitter il Lipsia ha fatto l’annuncio. Ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto del 27enne difensore senegalese. Lascia dunque il club tedesco dopo una stagione in chiaroscuro, in cui ha trovato poco spazio: solo 15 presenze tra campionato e coppe e una rete.

Forte fisicamente, rapido e con ottima visione di gioco che gli consente, all’occorrenza, di essere impiegato anche come mediano di centrocampo, schierabile anche come terzino sinistro, è stato acquistato dai parigini per 32 milioni dal Borussia Dortmund nel 2019. In 3 anni però non ha trovato molto spazio, prima di essere girato in prestito.

Probabilmente cercherà un’altra possibilità lontano dalla Torre Eiffel di rilanciare la sua carriera. Non dovrebbe essere facile per lui infatti rientrerà nelle rotazioni del PSG, nonostante i molteplici impegni a cui saranno chiamati nel corso della stagione.

