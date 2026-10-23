Abate: “Vedere la curva festeggiare con i giocatori mi riempie il cuore d’orgoglio. Il gol di Belghali non l’ho mai fatto”

23/10/2026 | 23:22:07

Ignazio Abate commenta la vittoria contro il Monza a DAZN: “Fa piacere aver trovato la terza vittoria consecutiva così come fa piacere la prestazione dei ragazzi. Sono arrabbiato per i gol subiti, si può migliorare. Tanto passa dalla voglia di voler gestire la palla e portare più uomini nella metà campo avversaria. Dobbiamo migliorare e non ritenerci appagati. I miei giocatori sono tutti grandi lavoratori. Vedere i tifosi che cantano con i ragazzi mi riempie il cuore d’orgoglio. Stanno apprezzando che il gruppo lotti e stia dando tutto. Il gol di Belghali io non l’ho mai fatto. Sta migliorando nella ricezione della palla e nello smarcamento, oltre che in difesa”.

Foto: Sito Torino