Abate: “Sono orgoglioso dei ragazzi. Pareggiare così fa male. A Monza diremo la nostra”

16/05/2026 | 23:51:50

Il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Monza.

Le sue parole: “Non vincere dopo essere stati avanti per due gol fa male al morale, ma non mi piango addosso perché non fa parte del mio carattere. La squadra ha fatto un’ottima gara dimostrando di essere forte. Sappiamo che al ritorno sarà difficile, ma se metteremo in campo le nostre qualità possiamo farcela, dobbiamo solo recuperare energie e inseguire un sogno. Siamo a posto con la coscienza, ma non sazi. L’obbligo di vincere resta sempre degli altri”.

Il calcio è fatto di episodi e dobbiamo accettarlo, abbiamo fatto quello che dovevamo e bisogna dare merito anche agli avversari. Noi stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ci crediamo e anche tanto. Non so se supereremo il turno, ma dobbiamo sfruttare ogni nostra qualità e non andremo a Monza per speculare, ma per cercare di vincere. So che una partita giocata in più inciderà tanto, lo dice la storia, ma le statistiche sono fatte per essere smentite”.

Infine un pensiero al pubblico: “Aspettavo questo momento da tanto, questi numeri di pubblico li abbiamo nelle corde anche in campionato”.

Foto: Instagram Juve Stabia