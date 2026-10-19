Abate: “Sono felice per Perri e Simeone. Gli acquisti di fine mercato ci hanno fatto cambiare strada”

19/10/2026 | 23:31:42

L’allenatore del Torino Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto contro il Parma per 3-0. Queste le parole del tecnico granata: “Abbiamo fatto 30 minuti di livello, poi abbiamo gestito rischiando poco. Nella ripresa loro hanno spinto forte, abbiamo difeso e sbagliato tanto tecnicamente, ma con la voglia di non prendere gol, che è un dato importante, abbiamo vinto”. Su Perri: “È arrivato gli ultimi giorni del mercato, veniva da un infortunio, non era al massimo, ma ha sempre avuto la mia fiducia, è un ragazzo che lavora a testa bassa. Sono felice per lui e per il Cholito, la piazza gli chiedeva dei gol, ma ha fatto un bel lavoro per la squadra nelle prime giornate. Sono arrivati tanti ragazzi negli ultimi giorni, siamo partiti con un’idea tattica diversa, poi con le 5 punte in rosa abbiamo cambiato strada. Poi l’aspetto umano, il conoscersi, il legarsi, l’animo fa la differenza, lo spirito e il senso di appartenenza stanno crescendo”.

Foto: sito Torino FC