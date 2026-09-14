Abate: “Sono arrabbiato per il secondo gol, abbiamo giocato una ripresa di grande livello”

14/09/2026 | 21:26:07

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa dopo il KO con la Roma: “Nel primo tempo non abbiamo espresso tutto il potenziale, è la quarta volta che andiamo in svantaggio e dobbiamo diminuire gli errori individuali. Ma la ripresa è stata di alto livello. La Roma ha surclassato sempre i suoi avversari, noi abbiamo creato tre palle gol e serve cinismo. Sono arrabbiato anche per il secondo gol, cambia la prospettiva della sconfitta. Belghali e Braganca? Ho scelto di dare minuti a Belghali e Cacciamani può cambiarti la partita. Lui e Bragança hanno portato energie”.

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