Abate: “Serve più cinismo, ma sento la fiducia. Mi sono confrontato con presidente e direttore”

28/11/2026 | 21:32:31

Le parole di Ignazio Abate in conferenza stampa: “Finché la squadra crea palle gol così, è difficile chiedere di più…Serve più cinismo. Non è questione di qualità in giocatori che hanno sempre segnato. Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto fiducia. E non ci si può soffermare sui risultati: abbiamo iniziato un percorso nuovo. Serve visione su cosa vorremo essere in futuro, altrimenti se ci si basa sui risultati immediati può essere una lettura ma si costruisce poco”.

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