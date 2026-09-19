Abate: “Rigore negato? Si giudica da solo. In alcuni ruoli non abbiamo abbondanza. Zapata non sta bene”

19/09/2026 | 18:05:23

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa: “Il rigore negato? Penso che si giudichi da solo e non ho bisogno di commentarlo. Abbiamo subito poco, non ricordo grandi pericoli da parte del Bologna e abbiamo anche numeri più alti di loro. Secondo me la sosta ci aiuterà a capire qual è l’abito migliore, anche se non abbiamo grande abbondanza in alcuni reparti e dovrò cambiare di volta in volta. Zapata non sta bene, ha saltato tutto il ritiro. Abbiamo perso Adams. Credo che di volta in volta potremmo variare”.

Foto: sito Torino FC