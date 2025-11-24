Abate: “Perdiamo per un rigore molto dubbio dato alla Samp. Non vorrei pensare male”

24/11/2025 | 23:50:09

La Sampdoria batte la Juve Stabia per 1-0 grazie a un rigore di Coda a inizio ripresa.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico delle vespe, Ignazio Abate.

Queste le sue parole: “Rigore discutibilissimo, l’arbitro era a 5 metri e aveva preso la sua decisione. Poi c’è stata una lunga attesa fino alla scelta finale: è un qualcosa che accade spesso alla Juve Stabia, soprattutto quando giochiamo in trasferta. Anche noi meritiamo rispetto. Arrivare a 46 punti sarà complicatissimo e la conduzione della gara non mi è piaciuta per niente a prescindere dal penalty che, di fatto, ha deciso un match molto equilibrato. Noi l’avevamo preparata bene, nei primi 20 minuti loro partono sempre alla grande e noi dovevamo tenere botta, in uno stadio splendido. Quando i ritmi si sono abbassati abbiamo preso in mano la partita, anche se dal punto di vista tecnico potevamo fare un pochino meglio. Nella ripresa l’approccio è stato ottimo e anche in 10 siamo stati in partita fino alla fine pur concedendo inevitabilmente qualcosa in ripartenza. Il gruppo è unito, questo è un aspetto fondamentale per arrivare all’obiettivo. Torno sull’arbitraggio: a un certo punto non sai cosa pensare, noi ci giocavamo tanto e ribadisco che ci vuole rispetto”.

Foto: Instagram Juve Stabia