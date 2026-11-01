Abate: “Nel primo tempo non ricordo grandi occasioni del Frosinone. Dopo il gol loro hanno dominato”

01/11/2026 | 18:33:18

Ignazio Abate analizza in conferenza stampa la sconfitta contro il Frosinone: “Nel primo tempo non ricordo grandi occasioni del Frosinone, era una match equilibrato. L’abbiamo preparata bene ma dopo il gol abbiamo visto una gara diversa. In quel momento siamo andati troppo dietro l’inerzia della gara per provare a recuperarla, dovevamo aspettare 10-15 minuti e ripartire. Nella ripresa sono d’accordo che non abbiamo fatto bene, il Frosinone è bravissimo nelle transizioni. Ora finiamo questo ciclo di gare col Lecce col massimo del veleno ma ci vuole equilibrio nei giudizi”.

Foto: Sito Torino