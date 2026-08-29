Abate: “Mercato? Ci pensa la società. Sono felice di Comuzzo, Fortini, Cacciamani e Fitz-Jim”

29/08/2026 | 21:38:54

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Sicuramente dobbiamo aumentare la qualità nelle finalizzazioni, essere più cinici e consapevoli delle nostre qualità. Bisogna avere fiducia. Mercato?Non lo so, per il mercato c’è la società. Ci penseranno loro. Comuzzo, Fortini, Cacciamani e Fitz-Jim hanno fatto una buona partita, poi sicuramente devono crescere per avere la consapevolezza di poter fare la differenza in questa categoria, ma sono felice di averli con noi”.

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